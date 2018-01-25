МВД пообещало «жестко» пресекать нарушения на акциях и митингах перед выборами

МВД пообещало жестко пресекать нарушения закона на массовых акциях перед выборами президента, передает Интерфакс со ссылкой на первого замруководителя МВД Александра Горового.

«Мне тяжело себе представить ситуацию, которая была, например, 12 июня, когда определенная категория людей специально заблокировала вход на праздник, организованный правительством столицы, в день государственного праздника. И теперь еще обжалуют в Европейском суде по правам человека!» — возмутился он.

МВД будет принимать меры к нарушителям закона ко всем одинаково, «не участвуя в политических вопросах», отметил он. По его словам, Москва всегда «являлась и остается центром притяжения и внимания, не только политическим, но и квазиполитическим».

Политик Алексей Навальный анонсировал протестную акцию 28 января после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не допустила его к участию в выборах президента России. В Москве сторонники политика подали заявку на проведение акции протеста в центре: шествие по Тверской улице с митингом на Охотном ряду. Власти Москвы предложили провести акцию в районе Щукино.

Напомним, 12 июня и 26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. В некоторых городах акции были не согласованы властями города