В Подмосковье задержали одного из руководителей секты «бог Кузя»

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из руководителей секты «бог Кузя», которого подозревают в хищении 215 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД.

По информации агентства, речь идет о Юрии Цукермане. Официальный представитель МВД Ирина Волк в разговоре с Интерфаксом имя задержанного не назвала. Она уточнила, что на счетах подозреваемого заморожено 85 млн рублей.

По версии следствия, мужчина изготовил поддельные документы, представил их в суде, который постановил на основании этих документов выплатить 215 млн рублей.

Деньги являлись вещественным доказательством по другому уголовному делу, возбужденному против других членов секты. Однако Цукерман так эти деньги никогда и не получил, потому что вскоре суд отменил свое решение.

Напомним, секта «бог Кузя» появилась в 2007 году. Ее лидером считается Андрей Попов, который называет себя «богом Кузей». В 2015 году сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве главу секты «бог Кузя» и несколько его ближайших помощников.