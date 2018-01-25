Суд Краснодара оставил в силе решение об аресте главного редактора издания «БлогСочи»

Краснодарский краевой суд оставил в силе заключение под стражу главного редактора издания «БлогСочи» Александра Валова, написал в твиттере его адвокат Александр Попков.

Краснодарский крайсуд оставил в силе заключение под стражу блогера Александра Валова по "делу с бассейном депутата".



Отсутствие доказательств причастности Валова к преступлению наши суды не смущает. pic.twitter.com/UxT1IxHHtL — Alexander Popkov (@slevodav) January 25, 2018

В воскресенье, 21 января, Валова арестовали на два месяца. Его обвиняют в вымогательстве денег у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо за удаление статей про его бассейн на пляже. Журналист отрицает свою вину и называет дело политически мотивированным.

Александра Валова задержали 20 января после обыска. У него изъяли телефоны, документы, компьютерную и фото- технику. Поводом судебного разбирательства стали публикации в издании «БлогСочи», в которых говорилось, что Напсо огородил часть общественного пляжа и построил бассейн в сочинском микрорайоне Лоо.

В декабре прошлого года из-за этой же публикации суд обязал Валова выплатить Юрию Напсо 1,5 млн рублей. Летом чиновник подал иск о защите чести и достоинства.