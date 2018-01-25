В Казахстане задержали водителей сгоревшего с 52 пассажирами автобуса
Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали троих водителей автобуса, в котором на прошлой неделе заживо сгорели 52 человека. Об этом сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на прокуратуру.
По информации издания, мужчины помещены в изолятор временного содержания. Причиной возгорания, как сообщили в прокуратуре, было нарушение водителями правил эксплуатации автомобиля и правил пожарной безопасности, а именно они использовали паяльную лампу в салоне автобуса.
По словам очевидца, которые приводит СМИ, пассажиры автобуса грелись паяльной лампой. «Кто-то что-то там между собой не поделил. Пнул баклажку с бензином, она попала на паяльную лампу. Сразу все вспыхнуло, поэтому никто не смог и выбраться», — сказал он.
Напомним, утром 18 января на 1 068-м км автодороги Самара — Шымкент загорелся автобус. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя, в результате погибли 52 человека.
Все погибшие — уроженцы Узбекистана. Среди выживших — жители Казахстана Максат Пернебеков и Ахрор Искаков, Барат Танатаров, а также граждане Узбекистана Исраилджон Мирзахмедов и Нуржан Кыргызбаев.