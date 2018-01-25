В московском кинотеатре «Пионер» начался показ «Смерти Сталина»

В московском кинотеатре «Пионер» начался показ фильма «Смерть Сталина», у которого ранее забрали прокатное удостоверение, передают «Ведомости».

Отмечается, что администрация кинотеатра не делала объявлений перед показом фильма для журналистов и зрителей.

В твиттере корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Соломин написал, что перед началом показа провокаторов в кинотеатре не было. А зрители расположились и в проходах зала.

Прокатчиком «Смерти Сталина» была компания «Вольга».

Напомним, 23 января Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма режиссера Армандо Ианнуччи. Основанием стал подпункт «д» пункта 20 правил, из которого следует, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

«Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми — и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма», — комментировал отзыв прокатного удостоверения фильма министр культуры Владимир Мединский.

Премьера фильма должна была состояться 25 января. Мировая премьера прошла в сентябре прошлого года.