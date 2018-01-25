Минкульт пригрозил штрафом московскому кинотеатру, устроившему показ фильма «Смерть Сталина»

Министерство культуры предупредило кинотеатры об административной ответственности за показ фильма «Смерть Сталина», у которого нет прокатного удостоверения, сообщает РИА Новости.

Ранее «Ведомости» сообщили, что в московском кинотеатре «Пионер» начался показ фильма «Смерть Сталина».

Напомним, 23 января Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма режиссера Армандо Ианнуччи.

Основанием стал подпункт «д» пункта 20 правил, из которого следует, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

«Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми — и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма», — комментировал отзыв прокатного удостоверения фильма министр культуры Владимир Мединский.