Верховный суд Чечни оставил под арестом Оюба Титиева

Верховный суд Чеченской республики оставил без изменения решение Шалинского районного суда об аресте главы грозненского отделения ПЦ «Мемориал» Оюба Титиева.

Апелляционная жалоба адвокатов без удовлетворения. Оюб Титиев остается под арестом на 2 месяца.

Слушания откладывались до вечера четвверга, потому что Титиева поздно доставили в суд. На заседание не явился адвокат Аслан Тильхигов.

Накануне должны были пройти следственные действия. Планировалось, что на них будет защитник Титиева — Аслан Тильхигов, адвокат ПЦ «Мемориал». Однако по пути на следственные действия адвокат Тильхигов исчез. Все, что он успел сообщить коллегам, это то, что его вынудили срочно покинуть республику.

Напомним, в ночь на 17 января неизвестные подожгли офис «Мемориала» в Назрани. При пожаре сгорела мебель, документы и компьютеры. Момент поджога попал на камеры наблюдения: на записи видно, как неизвестные в масках залезают в окно офиса, после чего в здании начинается пожар.

Поздно вечером 22 января около дома в Махачкале, где живет шофер дагестанского «Мемориала», неизвестные подожгли служебную машину. Сожженный автомобиль использовал адвокат «Мемориала» Петр Заикин во время визита в Чечню корреспондентов «Новой газеты». Елена Милашина и Ольга Боброва рассказывали о слежке за ним, пока Заикин перемещался по Чечне.

Олег Орлов, руководитель кавказского направления правозащитного центра «Мемориал» связывает поджог машины и поджог офиса «Мемориала» в Назрани 17 января с развернувшейся кампанией по выдавливанию «Мемориала» из Чечни. Все началось с задержания Оюба Титиева 9 января. Его обвинили в хранении марихуаны.

Согласно показаниям самого Титиева, пакет с наркотиком ему подбросили в машину сотрудники ДПС, задержавшие его. В Курчалоевского РОВД, куда был доставлен Титиев, от него требовали признательных показаний, однако он отказался их давать.