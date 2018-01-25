Курс доллара опустился на Московской бирже до показателей января 2015 года

Во время торгов на Московской бирже курс доллара опустился до 55,71 рублей, что соответствует показателям января 2015 года.

По последним данным, курс доллара держится на уровне 55,7 рублей. В свою очередь за одно евро предлагают примерно 69,5 рублей.

«Коммерсант», что 24 января американский доллар по отношению к корзине из евро, фунта стерлингов, японской иены, швейцарского франка, австралийского и канадского доллара снизился до минимума 2014 года.