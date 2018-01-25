На Олимпиаду допустили 169 из 500 российских спортсменов

На зимние олимпийские игры в Пхенчхан поедут 169 российских спортсменов, передает Интерфакс со ссылкой на первого вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

«Была окончательно утверждена заявка, куда вошли 169 спортсменов. К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК (Международный олимпийский комитет), но, к сожалению, они не вошли в заявку. И в итоге 169 спортсменов будут отстаивать честь страны», — сказал он.

Ранее в четверг МОК опубликовал список из 17 критериев, которыми руководствовался, приглашая российских спортсменов на Олимпиаду. Среди них — упоминание спортсменов в расследовании антидопинговых комиссий МОК, упоминания в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

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Напомним, во вторник стало известно, что МОК не допустил к Играм хоккеистов Андрея Белова, Алексея Береглазова, Михаила Науменко, Валерия Ничушкина и Сергея Плотникова. Организация также запретила выступать шестикратному олимпийскому чемпиону по шорт-треку Виктору Ану, биатлонисту Антону Шипулину и лыжнику Сергею Устюгову.

Кроме того, МОК не допустил фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина и отклонил 90% заявок от мужчин и 80% заявок от женщин, планировавших принять участие в Олимпиаде в конькобежном спорте.

Ранее сообщалось, что всего в списке было 500 спортсменов. Сначала МОК сократил число спортсменов до 398 человек. Допущенные к Играм спортсмены должны будут в дальнейшем сдавать допинг-тесты, их сохранившиеся допинг-пробы перепроверят.

МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.

Олимпийские Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.