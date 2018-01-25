Ректор Горного университета подал иск к «Деловому Петербургу» и TI Россия

Ректор Санкт-Петербургского университета и сопредседатель штаба Владимира Путина в Петербурге Владимир Литвиненко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к изданию «Деловой Петербург» и к антикоррупционной организации «Трансперенси Интернешнл Россия». Об этом говорится в базе данных Василеостровского районного суда.

Как говорится в карточке дела на сайте суда, иск был подан 26 сентября, но еще ни одного заседания не состоялось. Заседания, назначенные на октябрь и декабрь 2017 года, а также на январь 2018 года, были отложены из-за «неявки ответчика» и по «иным причинам».

Ответчиками по иску также проходят журналистки Ирина Панкратова, Наталья Ковтун и Надежда Федорова. Еще одним ответчиком указана компания Top Level Domains, S. A. Фирма с таким же названием зарегистрирована в Панаме.

Представитель «Трансперенси Интернешнл Россия» Глеб Гавриш рассказал «Дождю», что общая сумма исковых требований Литвиненко — 65 млн рублей, из них 30 млн он рассчитывает получить от антикоррупционной организации. Представлять организацию в суде будут юристы из «Команды 29».

Напомним, что в ноябре 2016 года «Деловой Петербург» опубликовал материал «Схемы горного короля», в котором рассказал, как «земли и здания стоимостью 7 млрд рублей переходили от Горного университета в собственность людей, близких ректору вуза Владимиру Литвиненко».

В декабре того же года на сайте «Трансперенси Интернешнл Россия» появился материал с заголовком «Миллиардер с горы — Горный университет строил научно-лабораторный комплекс, а получилось элитное жилье».