Суд Петербурга арестовал левого активиста по делу о терроризме

Суд в Санкт-Петербурге арестовал левого активиста и антифашиста Виктора Филинкова по подозрению в участии в террористическом сообществе (ч.2 ст.205.4 УК РФ). Об этом объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила в своем Telegram-канале.

Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

«Как полагает следствие, Филинков и иные неустановленные лица, разделяя анархистскую идеологию, приняли участие в подразделении террористического сообщества в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма». — говорится в сообщении.

Уточняется, что Филинков признал имеющиеся в отношении него подозрения.

Ранее супруга Филинкова рассказала порталу «ОВД-Инфо» о пропаже активиста в Санкт-Петербурге, когда он ехал в аэропорт Пулково. По ее словам, Филинков должен был вылететь в Киев 23 января, но на связь так и не вышел.

Супруга задержанного сообщила, что несколько месяцев назад молодые люди заметили за собой слежку.