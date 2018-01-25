Для не попавших на ОИ спортсменов проведут соревнования в России

Для российских спортсменов, которые не смогут выступить на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, будут проведены другие соревнования. Об этом сообщил министр спорта Павел Колобков, передает ТАСС.

«Дополнительно для тех, кто не может выступать на Олимпийских играх, мы будем проводить в России ряд турниров с иностранцами, подберем для них удобное время. Сроки будут согласованы с федерациями. Сейчас мы прорабатываем некие технические детали», — сказал Колобков.

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Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что в окончательную заявку на Игры в Пхёнчхане вошли 169 российских спортсменов. При этом некоторые спортсмены, не вошедшие изначально в сборную России, «из солидарности» не стали занимать места тех, кому отказал МОК (Международный олимпийский комитет) в приглашении.

После этого Колобков заявил, что 24 января были направлены дела в гражданский суд Швейцарии.

МОК также опубликовал список из 17 критериев, которыми руководствовался, приглашая российских спортсменов на Олимпиаду. Среди них — упоминание спортсменов в расследовании антидопинговых комиссий МОК, упоминания в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.

Олимпийские Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.