Суд отправил под домашний арест экс-главу оперативного отдела СИЗО «Медведь»

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу оперативного отдела СИЗО № 4 «Медведь» Александра Ступина. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Ступина меры пресечения в виде заключения под стражу и избрал домашний арест до 24 марта», — пояснил представитель суда.

Он уточнил, что Ступину предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий).

В феврале 2016 года «Новая газета» писала, что вымогательства в СИЗО-4 были поставлены на поток, «приближенные к изоляторской элите заключенных» также угрожали и избивали арестантов.

В мае того же года Евгений Рыжков, «положенец изолятора», был приговорен к 26 годам особого режима за разбой, бандитизм, хранение оружия, убийство.