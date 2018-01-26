Суд Украины приговорил россиянина Виктора Агеева к 10 годам тюрьмы

Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил россиянина Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы за участие в террористической организации, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия. Об этом адвокат россиянина Виктор Чевгуз сообщил в своем фейсбуке.

«Мы обжалуем данный приговор и по вопросам квалификации, и по мере наказания. На наш взгляд, с учетом смягчающих обстоятельств, наказание в виде 10 лет лишения свободы, является чрезмерно суровым», — написал адвокат.

По словам Чевгуза, прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ему имущества.

Напомним, россиянина Виктора Агеева задержали под Луганском в июне 2017 года во время боя украинских военных с сепаратистами. Сам Агеев утверждал, что не занимался террористической деятельностью, а на территорию самопровозглашенной ЛНР попал будучи российским контрактником.

Мать россиянина Светлана Агеева не раз обращалась к российским властям с просьбой помочь вернуть сына домой. В свою очередь, в Минобороны России заявляли, что Агеев никогда не служил по контракту.