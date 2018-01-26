Спасатели начали поиск пропавшего в Японском море судна из космоса

Спасатели организовали космический мониторинг района для поиска рыболовного судна «Восток», на борту которого находится 21 человек. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по рыболовству.

В районе поиска сохраняется волнение моря, высота волны составляет 5 м, ветер северо-западный 15-20 м/с, отмечают в агентстве. Кроме того, действует штормовое предупреждение по обледенению судов, глубина в районе поиска – около 3000 м.

«К поисково-спасательным работам привлекаются три морских и пять воздушных судов», — добавили в Росрыболовстве.

Между тем, следственные органы начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

Напомним, 24 января в 23.56 по московскому времени было получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя рыболовного морозильного сейнера «Восток» в нейтральных водах Японского моря, в 145 километрах южнее порта Владивосток.

Выйти на связь с судном так и не удалось. По последней информации, «Восток» после захода в порт Тонхе в Южной Корее отправился в район промысла без груза на борту.