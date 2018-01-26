Новая газета

Спасатели начали поиск пропавшего в Японском море судна из космоса

Общество

 

Спасатели организовали космический мониторинг района для поиска рыболовного судна «Восток», на борту которого находится 21 человек. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по рыболовству.

В районе поиска сохраняется волнение моря, высота волны составляет 5 м, ветер северо-западный 15-20 м/с, отмечают в агентстве. Кроме того, действует штормовое предупреждение по обледенению судов, глубина в районе поиска – около 3000 м.

«К поисково-спасательным работам привлекаются три морских и пять воздушных судов», — добавили в Росрыболовстве.

Между тем, следственные органы начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

Напомним, 24 января в 23.56 по московскому времени было получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя рыболовного морозильного сейнера «Восток» в нейтральных водах Японского моря, в 145 километрах южнее порта Владивосток.

Выйти на связь с судном так и не удалось. По последней информации, «Восток» после захода в порт Тонхе в Южной Корее отправился в район промысла без груза на борту.

Теги:
космос, поиски, кораблекрушение, россия, mp
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera