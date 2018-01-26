Reuters: КНДР трижды отправляла уголь в Россию в обход санкций

Россия как минимум трижды принимала в своих портах судна с углем, которые прибыли из Северной Кореи, это является нарушением санкций, введенных против КНДР, утверждает Reuters. Информацию о поставках углях агентству подтвердили три источника в западноевропейской разведке.

По информации агентства, уголь привозился в российские порты Находка и Холмск, а оттуда его перевозили в Южную Корею и Японию, причем часть груза была доставлена в октябре минувшего года.

Однако Reuters отмечает, что ему не удалось выяснить, что уголь, который отправили в азиатские страны, это уголь, который выгрузили в российских портах. Не известно, добавляет агентство, о том, что знали ли владельцы судов о происхождении угля, который перевезли в Южной Корею и Японию.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в европейской службе безопасности сообщал, что осенью прошлого года зафиксированы случаи, когда российские корабли доставляли контрабандную нефть в КНДР.

Один из собеседников агентства подтвердил переправку топлива с российского судна на северокорейское. Однако он указал на отсутствие доказательств причастности властей России к контрабандным поставкам нефти.

При этом в пресс-службе МИД заявили, что Россия «в полном объеме» соблюдает санкционный режим, который действует в отношении Северной Кореи.