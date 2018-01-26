СМИ Нидерландов сообщили о слежке за «российскими хакерами» из вуза рядом с Красной площадью

Служба разведки и безопасности Нидерландов взломала компьютерную сеть московского университета, находящегося рядом с Красной площадью, откуда работали хакеры, якобы связанные со Службой внешней разведки России, утверждается в расследовании голландских журналистов из газеты Volkskrant и телепередачи Nieuwsuur.

В публикации, со ссылкой на неназванные источники, утверждается, что Служба безопасности Нидерландов получила доступ к камерам наблюдения в учебном заведении, где, как предполагается, и работали хакеры.

Специалисты сопоставили людей, которых камера зафиксировала в помещении, с каталогом уже раскрытых российских разведчиков, а также разведчики Нидерландов назвали их членами группировки Cozy Bear, утверждается в издании.

На основании этого, как пишут журналисты нидерландских изданий, специалисты пришли к выводу, что Cozy Bear связана со Службой внешней разведки России. Эта информация была передана США. Однако спустя некоторое время «российские хакеры» сменили защиту. В публикации отмечается, что голландцы следили за хакерами от одного до двух лет.

Напомним, в январе 2017 года Демократическая партия США объявила, что за взломом их DNS стоит ГРУ. Американские спецслужбы опубликовали лишь часть доклада о проведенном расследовании, в котором не было указано прямых доказательств причастности России.

После чего кандидат в президенты Хиллари Клинтон от Демпартии начала утверждать, что из-за оказавшихся в общем доступе документов она проиграла президентскую гонку.

В Москве категорически отрицают, что хакеры из России причастны к взлому Демпартии США.