Минкомсвязи задумалось о слежке за майнерами по счетам за электричество

Для того, чтобы контролировать майнинг, Минкомсвязи предлагает отслеживать количество потребляемого электричества и интернет-трафика, об этом говорится в концепции, которую разработало министерство. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».

По информации газеты, предлагается сопоставлять мощность оборудования для майнинга количеством криптовалюты, которое майнер задекларирует на бирже.

Кроме того, в документе идет речь о том, чтобы в первые два года после официального разрешения майнинга предоставить налоговые каникулы для майнеров.

Министерство отмечает, что после каникул необходимо будет вести бухгалтерский учет. Юридические лица должны будут, по задумке Минкомсвязи, платить налог на прибыль. Будут ли физические лица платить налог в документе не уточняется.

Напомним, 25 января Минфин предложил считать криптовалюту «цифровыми финансовыми активами», которыми нельзя будет расплачиваться в России.

Отметим, что в начале декабря прошлого года в Госдуму уже внесли первый законопроект о регулировании криптовалют в России, авторы документа предложили рассматривать криптовалюту как виртуальное имущество.