Десятки человек погибли в южнокорейской больнице

В южнокорейской больнице имени короля Седжона в городе Мильян (провинция Кёнсан-Намдо), произошел пожар, в результате погибли десятки людей. К этому моменту официальные лица говорят о 41 жертве и добавляют, что это число может увеличиться, так как еще около 70 человек находятся в критическом состоянии.

Video shows patient escaping from fire that killed at least 30 people at a hospital for the elderly in South Korea. https://t.co/GagtCrhk5a pic.twitter.com/ej7iqessJS — ernesto veles (@erveza) January 26, 2018

Глава городской пожарной службы Чхве Ман У сообщил, что большинство жертв пожара составили пациенты реанимационного отделения, которые не могли передвигаться самостоятельно, передает ТАСС. По его словам, погибших обнаружили на первом этаже, в приемной и реанимации, а также на втором и пятых этажах.

Пожар возник около 07:30 по местному времени (01:30 мск). По данным Рёнхап, возгорание, предположительно, произошло в отделении неотложной помощи. В этот момент в больнице находились 111 пациентов и сотрудников. 52 человека перевезли в соседние медицинские учреждения. Пламя удалось погасить только через полтора часа. Полиция ведет расследование инцидента.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на экстренном совещании распорядился установить точную причину пожара. Пока полиция исключила вероятность поджога. Больница короля Седжона специализируется на оказании помощи пациентами, которым требуется долговременный уход.