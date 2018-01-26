Потенциальными заказчиками пассажирского Ту-160 назвали арабских шейхов

Гражданский сверхзвуковой самолет на базе стратегического бомбардировщика Ту-160 будет стоить 140–150 млн евро, его смогут себе позволить арабские шейхи, сообщает «Комменрсант» со ссылкой на источники в авиапроме.

Ту-160 были созданы в СССР и выпускались с 1981 по 1992 годы. По данным газеты, миллионеры были готовы заказать у России переделанные в гражданские Ту-160 еще с 2000-х годов, но тогда это было невозможно, так как после распада СССР авиапром занимался лишь поддержанием летной годности и модернизацией бомбардировщиков.

Все изменилось с 2015 года, когда решили возродить выпуск Ту-160. В ОАК и «Рособоронэкспорт» поступили официальные письма от потенциальных покупателей, среди них оказался арабский шейх, миллионер из Австралии и «далеко не бедный житель Греции», как рассказывал замглавы «Туполева» Валерий Солозобов.

В 2017 году он уточнил, что покупателям было отказано, так как «сделать из Ту-160 пассажирский самолет — очень дорогое удовольствие, гораздо дешевле заново сделать такой самолет безо всякого Ту-160». Однако затем президент России Владимир Путин все же предложил создать на основе Ту-160 гражданский сверхзвуковой самолет.

Как пишет «Коммерсант», если и будут продавать иностранным заказчикам гражданскую версию Ту-160, то с нее снимут очень многое, вплоть до крыльев — по соображениям не только инженерии, но и секретности.

В настоящее время пассажирские сверхзвуковые самолеты нигде в мире серийно не производятся по экономическим причинам. По словам одного из собеседников «Ъ», «всего несколько компаний в мире могут себе позволить содержать и, что важнее, постоянно эксплуатировать хотя бы пару таких самолетов». По его мнению, «речь скорее пойдет о частном лице или даже группе лиц из дружественных стран, у которых в жизни уже все есть и которые за ценой не постоят».

Вице-премьер Дмитрий Рогозин подтвердил, что пассажирская версия сверхзвукового самолета не будет выпускаться массово.