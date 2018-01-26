Виктор Ан попросил МОК назвать причину своего недопуска на Олимпиаду

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан попросил главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха объяснить причины своего недопуска на зимнюю Олимпиаду 2018 года. Письмо спортсмена опубликовано на сайте Союза конькобежцев России.

«На протяжении всей своей карьеры в шорт-треке я ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоеванных мной титулов (…) Я изучил критерии, которыми она [комиссия МОК] руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр (…) Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне, как спортсмене, употреблявшем допинг», — написал Ан.

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Днем ранее МОК допустил до участия в Олимпиаде только 169 из 500 российских спортсменов. Многих лидеров сборной, в том числе Виктора Ана, в списке не оказалось.

Напомним, российскую сборную отстранили от участия в зимней Олимпиаде из-за допингового скандала. В Играх смогут принять участие только «чистые» спортсмены из России — и только под нейтральным флагом.