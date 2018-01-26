Екатерина Гордон отказалась участвовать в президентских выборах

Журналистка Екатерина Гордон заявила, что снимает свою кандидатуру с выборов президента России. Свое решение она объяснила тем, что не намерена «быть участником фарса», передает ТАСС.

«Я хочу заявить следующее: я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК», — сказала Гордон на пресс-конференции в Москве.

Журналистка добавила, что выполнила поставленную перед ней задачу, которая заключалась в сборе подписей. По ее словам, ей удалось собрать 105 тысяч подписей (для выдвижения в качестве кандидата необходимо 100 тысяч подписей). Однако ее пресс-секретарь Олег Цуриков сказал, что Гордон собрала 107 с лишним тысяч подписей.

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Цуриков заявил, что Гордон «объявила о создании своей партии, а участвовать в выборах президента она не будет». Напомним, журналистка была выдвинута кандидатом на выборах от Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила недоумение в связи с заявлением Гордон. В ЦИК ожидали во второй половине дня доставки подписей в поддержку выдвижения журналистки, теперь же там ожидают от нее разъяснений. Встреча с Гордон назначена на 14:00.

«Мы получили информационное сообщение. Странно, до этого она участвовала, и никаких препятствий не было, и подписи собрала. Она все-таки собирается прийти и объяснить. Провести такую часть [кампании] и не участвовать — логики не вижу», — заявила Памфилова.

Гордон объявила о намерении участвовать в выборах президента России в октябре 2017 года. РФ. На сайте ее предвыборной кампании говорилось, что «основной идеей своей программы она обозначила защиту прав женщин и детей, отметив свой многолетний опыт в этой сфере».

Ранее свои кандидатуры также сняли Роман Худяков, выдвинутый партией «Честно», и лидер Монархической партии России Антон Баков.

В избирательной кампании на сегодняшний день принимают участие 14 кандидатов: два самовыдвиженца, в том числе Владимир Путин, и 12 представителей партий. Выборы президента России пройдут 18 марта.