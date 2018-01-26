Президиум Верховного суда не стал рассматривать жалобу Навального о допуске на выборы президента

Президиум Верховного суда отказался рассматривать жалобу политика Алексея Навального на решение Центризбиркома о его недопуске на выборы президента России, передает Интерфакс.

«Судья 22 января принял решение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сказали в суде.

Как отмечает агентство, Верховный суд поставил точку в рассмотрении жалоб Навального на решения ЦИК.

Ранее в январе жалобу Навального на действия ЦИК отклонил Конституционный суд. В иске шла речь о том, что постановление ЦИК нарушает права Навального на реализацию его пассивного избирательного права, которое закреплено части 2 статьи 32 Конституции. Кроме того, это постановление нарушает права группы избирателей, которые поддержали самовыдвижение Навального.

После отказа ЦИК в регистрации Алексей Навальный анонсировал протестную акцию 28 января, а также призвал бойкотировать выборы президента.

Центризбирком ранее отказал Навальному в регистрации, сославшись на то, что граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости. Речь идет о «деле Кировлеса». В феврале 2017 года Ленинский районный суд Кирова повторно признал Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова виновными в хищении имущества предприятия Кировлес.

Верховный суд России в связи с решением Страсбургского суда отменил прежний приговор Ленинского суда Кирова от 2013 года. Навальный повторно обратился в Европейский суд по правам человека.