ЦИК вынес КПРФ предупреждение за незаконную агитацию

Центризбирком признал наличие в информационном бюллетене «Правда» признаков предвыборной агитации и незаконности материалов, передает Интерфакс.

КПРФ вынесли предупреждение о недопустимости нарушений избирательного законодательства.

Секретарь комиссии Майя Гришина объяснила, что бюллетень на 90% повторял агитационный материал кандидата Павла Грудинина, который тот представлял в Центризбирком. Бюллетень «Правда» не был оплачен из избирательного фонда кандидата и не имел соответствующих выходных данных.

Решения о пресечении распространения материала КПРФ уже были приняты избиркомами Бурятии, Новосибирской области, Красноярского края, Ульяновской области.

«Когда до меня дошла эта информация, еще до ареста тиража, я специально лично позвонила Геннадию Андреевичу Зюганову и попросила его: посмотрите, пожалуйста, что-то там ваша юридическая служба не дорабатывает, чтобы не было этой ситуации», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

ЦИК пришел к такому выводу после обращения обращения кандидата в президенты Сергея Бабурина, а также заявления партии «Коммунистическая партия Коммунисты России».