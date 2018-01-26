Трамп назвал ложью сообщение о его попытке уволить спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп назвал ложью публикацию The New York Times, в которой говорилось, что он в июне прошлого года он приказал уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает «Би-би-си».

«Лживые новости, ребята, лживые новости», — сказал Трамп.

Ранее The New York Times со ссылкой на четыре источника рассказала о том, что Трамп приказал уволить Мюллера. Однако его советник Дональд Ф. Макган отказался передавать в Минюст поручение президента. Он заявил, что у этого решения будут «катастрофические» последствия и пригрозил, что сам уйдет в отставку. После этого Трамп передумал увольнять спецпрокурора.

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Бывший директор ФБР Роберт Мюллер расследует возможное вмешательство России в президентские выборы в США в мае 2017 года. 25 января этого года Трамп заявил, что готов дать показания Мюллеру, и «ждет этого с нетерпением».

Напомним, во время расследования Мюллера были предъявлены обвинения бывшему главе штаба Трампа Полу Манафорту, а бывший советник Трампа Майкл Флинн признал вину в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами.