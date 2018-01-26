«В деле нет даже намека на взятку». Никита Белых выступает в суде с последним словом

Никита Белых в суде 26 января. Влад Докшин / «Новая газета»

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении крурных взяток, выступил сегодня в Пресненском суде Москвы с последним словом.

Он в очередной раз опроверг свою вину по всем инкриминируемым эпизодам.

«Нигде нет даже намека на вымогательство взятки», — подчеркнул в своем последнем слове экс-губернатор.

«Я так и не понял, почему следствию выгодно придерживаться презумпции виновности? — также задавался вопросом Белых. — Все, кто хотел что-то понять, давно уже все поняли».

Он отметил, что трое свидетелей обвинения, давших против него показания, находились или находятся до сих пор под уголовным преследованием.

Подробно Белых остановился на дате 5 марта 2014 года — тогда, по версии обвинения, на встрече с немецким бизнесменом Юрием Зудхаймером губернатор вымогал у него взятку за «покровительство».

«Этой встречи не было. Что подтверждается моим рабочим графиком передвижений. Там все фиксировалось ежеминутно. Даже 15-минутные встречи указывались. Встречи с Зудхаймером не было, — говорил Белых. — То, что Зудхаймер был в тот день в Кирове еще не говорит о том, что он обязательно встречался с губернатором. Точно также, когда я бывал в Москве, это не означало, что я встречался с президентом или председателем правительства».

Вспоминается старый советский анекдот: человека в деревне арестовывают за самогоноварение. Когда он говорит, что не варил самогон, ему отвечают: «У Вас есть аппарат и этого достаточно». «Уж лучше тогда за изнасилование арестуйте», — отвечает человек. — «Вы что кого-то изнасиловали?». — «Нет, но аппарат имеется».

«Обвинение не подкреплено ни одним доказательством», — отметил Белых.

В зале в момент выступления экс-губернатора все время присутствовал врач. Перед началом заседания он сделал подсудимому укол, чтобы понизить высокое давление.

Как ожидается, приговор судья Татьяна Васюченко огласит 1 февраля.

Ранее, в ходе прений, Никита Белых и его защита просили суд вынести оправдательный приговор. Гособвинение в свою очередь запросило для Белых наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых обвиняется в двух эпизодах получения взятки на общую сумму в 600 тысяч евро. Его задержали 24 июня 2016 года (на тот момент он еще занимал пост главы региона). Белых отрицает свою вину.