Прокуратура Москвы: стихийный митинг мусульман не был разогнан, так как не было заявки на митинг

Прокуратура Москвы пояснила, что стихийный митинг мусульман в сентябре прошлого года у посольства Мьянмы не был разогнан, так как власти не были обязаны следить за порядком на мероприятии — никто не подавал в мэрию заявку на проведение этого митинга. Письмо надзорного ведомства опубликовал Алексей Навальный.

В документе говорится, что орган исполнительной власти обязан обеспечивать безопасность на массовой акции только в том случае, если организаторы акции подали уведомление о ее проведении. При этом на митинге «нарушений общественного порядка не зафиксировано, никто из участников акции не задержан».

«Оказывается, можно все. Просто заявку не надо подавать. Если ты заявку-уведомление на митинг подал, то должен дальше уже подчиняться правилам. А если заявку не подавал, то твое массовое мероприятие митингом уже никак не считается. Кричи, сколько влезет. Жаль, что мы этого раньше не знали», — отметил Навальный.

Напомним, 3 сентября 2017 года сотни мусульман собрались около посольства Мьянмы в центре Москвы, чтобы выступить против преследований в Мьянме мусульман из этнической группы рохинджа.

В течении нескольких часов участники акции выкрикивали лозунги и мешали движению транспорта. Тогда полиция не стала разгонять акцию, однако на следующий день у посольства были задержаны 17 человек.

После этого стало известно, что мэрия Москвы отказалась согласовать пикет у посольства Мьянмы 8 сентября, сославшись на то, что в уведомлении не указана цель мероприятия, а у посольства «отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством участников». На аналогичной акции 10 сентября на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге полиция задержала около 130 человек.