Мэрия Москвы: мы предложили альтернативные маршруты для митинга и шествия 28 января, но нам не ответили

Мэрия предлагала обратившимся «гражданам» спокойно митинговать, но в местах, где это возможно, реакции на это никакой не последовало, заявил «Новой газете» руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, комментируя заявленные на 28 января сторонниками Алексея Навального митинги и шествия.

«По обеим заявкам мы предложили альтернативные площадки для проведения мероприятий — с возможностью проведения митинга и шествия. Митинг предложили провести в Гайд-парке, а шествие — на юго-востоке и на северо-западе Москвы по отработанным маршрутам, по подготовленным и полностью обеспеченным [в плане безопасности] трассам. Но, к сожалению, в установленный законом срок от заявителей не поступила информация о принятии или непринятии наших предложений. Мы четко в соответствии с законом, с частью 5 статьи 5 закона о митингах и демонстрациях, ответили заявителям, что они не вправе проводить заявленные публичные мероприятия, поскольку мы от них не получили никакого ответа», — сказал Черников.

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Теперь, даже если митинг организаторы захотят провести в том месте, которое им предлагалось мэрией, он все равно будет считаться несогласованным, уточнил чиновник.

«Мы ведь должны сделать все для обеспечения его проведения, но, не получив от них никакого подтверждения, не предпринимаем никаких действий по обеспечению его безопасности, — объяснил Черников. — В свою очередь, мы обратились в прокуратуру — опять-таки в соответствии с законом. Надеюсь, прокуратура примет наши аргументы во внимание и примет меры к тому, чтобы организаторы не нарушали закон».

Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал общероссийскую акцию в поддержку «забастовки избирателей» на 28 января 2018 года. Этому предшествовал отказ ЦИК регистрировать Навального в качестве кандидата в президенты из-за наличия у него судимости.