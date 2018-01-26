Полиция пришла в московский кинотеатр «Пионер» после показа «Смерти Сталина»

В кинотеатр «Пионер» в Москве пришли полицейские, сообщила в твиттере журналистка AFP Ола Циховлас.

More police arriving at Moscow's Pioner cinema after Death of Stalin screening pic.twitter.com/81NgJGBcw2 — Ola Cichowlas (@olacicho) January 26, 2018

«Полиция и группа неизвестных людей в гражданской одежде пришли в московский “Пионер” после показа “Смерти Сталина”», — написала она, добавив, что один из полицейских сказал ей, что пришел «посмотреть фильм», но отказался назвать, какой именно.

Показ фильма в кинотеатре стартовал 25 января — именно в этот день должна была состояться российская премьера фильма.

Днем ранее Минкульт пригрозил кинотеатрам штрафом за показ фильма «Смерть Сталина», у которого нет прокатного удостоверения. Само удостоверение ведомство отозвало 23 января. Тогда же министр культуры Владимир Мединский заявил, что ведомство направит фильм на дополнительную юридическую экспертизу.

Заявление министра прозвучало после заявления первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, сказавшей, что «Смерть Сталина» «специально разжигает рознь внутри нашего общества», содержит признаки экстремизма и нуждается в дополнительной юридической экспертизе.

До этого в Общественном совете при Минкульте заявили, что премьеру фильма нужно перенести, так как она совпадет с празднованием 75-й годовщины окончания Сталинградской битвы.