Никита Белых попросил суд его оправдать

Никита Белых перед заседанием 26 января. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Бывший Кировский губернатор Никита Белых в своем последнем слове заявил, что ему не стыдно за годы работы на этом посту.

«Мне абсолютно не стыдно. Естественно, что- то не получалось, были ошибки. Но как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает, — заявил он, выступая в Пресненском суде Москвы. — Все, что я делал, было направлено не на достижение каких-то корыстных целей и зарабатывание денег. У меня есть опыт — и достаточно успешный предпринимательской деятельности, чтобы не нуждаться. Моя цель была показать, что власть может быть другой. Демократичной. Открытой. Направленной на решение конкретных проблем населения. Я хотя бы попробовал это сделать, черт побери.

Любой человек — и это не фигура речи — мог обратиться ко мне со своими вопросами и проблемами. На улице, в магазине в социальных сетях. Конечно, это не означало, что все проблемы всегда решались.

И я хотел показать, что начинать надо с себя. И я не ради пиара это делал. В этом ключе любая мысль о "преследовании корыстных мыслей" — нелогична и абсурдна».

Белых поблагодарил всех, кто его поддерживал и поддерживает, в том числе жителей Кирова, и пожелал процветания Вятскому краю.

«Берет ли губернатор взятки или нет - всегда известно местным предпринимателям и населению. О взятке заявил только не живущий в регионе и не любящий в него (и в Россию вообще) приезжать Зудхаймер (ключевой свидетель обвинения — ред.). Странно, что обвинению это не кажется странным. Надеюсь суд разберется в этом хаосе.Но как говорили римляне, "я сделал, что мог. Кто может, пусть попробует сделать лучше"».

«Сейчас у меня одно желание и одна мечта. Быть рядом с людьми, которых я люблю и которые любят меня. Быть рядом с женой. Быть рядом с сыновьями. А сейчас у меня их четверо».

Белых также заметил, что последнее время его здоровье «поистрепалось» и за последние полтора года в него вкололи столько капельниц, сколько не вкалывали «за всю жизнь».

Экс-губернатор попросил извинить его тем, кто ждал от него политических заявлений. «Я хочу, чтобы суд разобрался в ситуации и принял справедливое решение. Ваша честь, прошу полностью меня оправдать», — заключил Белых.

Судья Татьяна Васюченко огласит свой приговор 1 февраля.

Гособвинение ранее запросило для Белых наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей.