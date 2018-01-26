Полиция задержала волонтеров московского штаба Навального

Полиция окружила московский штаб политика Алексея Навального и задержала четверых волонтеров, сообщается на странице штаба в «ВКонтакте».

Задержаных — Александра Пелевина, Мадину Авсетову, Константина Игнаткина, Даниила Клишина — везут в ОВД Даниловский.

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Как рассказал «Новой газете» пресс-секретарь предвыборной кампании Навального Руслан Шаведдинов, в московский штаб полиция пришла по той же причине, что и в региональные штабы — «запугать волонтеров» перед акцией 28 января. По его словам, в штабе находятся листовки, в которых указан адрес проведения акции.

«Наши юристы уже в ОВД Даниловское. Пока волонтерам ничего не предъявляют», — добавил Руслан Шаведдинов.

С начала недели полиция пришла с обысками в 30 региональных штабов Алексея Навального. Правоохранительные органы изымали технику и агитационные листовки, в которых рассказывалось об акции, запланированной 28 января.

Ранее задержали юриста краснодарского штаба Навального Размика Симоняна. Против него составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Также полиция обыскала штаб Навального во Владивостоке и задержала волонтеров штаба в Омске. А 18 января обыски прошли сразу в трех штабах политика: Пскове, Калуге и Санкт-Петербурге.

Напомним, 28 января в 80 городах России пройдет митинг в поддержку всероссийской забастовки избирателей против выборов президента. Саму забастовку анонсировал Навальный после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не допустила его к участию в выборах президента России.