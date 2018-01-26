Москвичи не отличили кадры из фильма Никиты Михалкова от трейлера «Смерти Сталина»

Журналисты «Дождя» показали москвичам кадры из фильма режиссера Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Предстояние» и сказали, что это трейлер фильма «Смерть Сталина», у которого Минкульт накануне отобрал прокатное удостоверение. Москвичи, судя по репортажу телеканала, не заметили подмены.

А вот и отдельно - трейлер, который мы сделали к "Смерти Сталина" из фильма Михалкова "Утомленные солнцем 2" pic.twitter.com/5OvU1O3FyB — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) January 26, 2018

Так, двое парней на вопрос «Дождя», как они относятся к тому, что «Сталина взяли и вот так лицом макнули в торт», сказали, что относятся к этому «очень плохо», так как его «попытались унизить». Такая сцена есть в фильме Михалкова, однако в британском фильме один из актеров говорит, что «генсек лежит в луже какой-то срамоты».

Молодые люди добавили, что «не понимают, почему Россию не показывают с хорошей стороны», не показывают «то, что она сделала для всего мира». Еще одна женщина сказала, что ей «неприятно смотреть то, что нас видят именно таким образом».

Накануне первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила: «Прав Никита Михалков, что надо заставить всех посмотреть эту гадость, когда Сталин лежит в луже мочи». По ее мнению, фильм «Смерть Сталина» содержит признаки экстремизма и нуждается в дополнительной юридической экспертизе.

После этого уже министр культуры Владимир Мединский заявил, что ведомство направит фильм на дополнительную юридическую экспертизу. А затем Минкульт отозвал у фильма прокатное удостоверение и пригрозил кинотеатрам штрафом за показ фильма «Смерть Сталина».

Однако московский кинотеатр «Пионер» — единственный из всех — все же показал фильм. На следующий день, 26 января, к нему пришла с проверкой полиция.