Оппозиционные мундепы проведут в Москве первый местный референдум в день президентских выборов

Депутаты муниципального округа Якиманка от партии «Яблоко» вместе с главой Совета Андреем Моревым подали в мэрию Москвы заявку на проведение 18 марта, в день президентских выборов, первого в столице референдума. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«В Москве не было ни одного общегородского или муниципального референдума, хотя за последние 10 лет в России было проведено более 2,5 тысяч местных референдумов. Партия „Яблоко“ выступает за прямую демократию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что «дата выбрана для того, чтобы явка была высокой, потому что референдум признают состоявшимся, если в нем примут участие 50% жителей».

На референдуме жителям столицы предлагают проголосовать за перенос памятника Владимиру Ленину с Калужской площади в парк «Музеон».

Всего депутаты хотят вынести восемь вопросов на референдум: о движении транспорта, об остановках в районе и о точечной застройке.

Также они предлагают провести опрос об установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову на Большой Полянке и фонтана в сквере, названном в его честь.

Коллективную заявку подали девять депутатов от партии «Яблоко» и депутат от партии «Единая Россия». Документ направлен в приемную мэра Сергея Собянина, в Мосгордуму и Мосгоризбирком.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В пятницу от участия в выборах отказалась журналистка Екатерина Гордон. В избирательной кампании на сегодняшний день принимают участие 14 кандидатов: два самовыдвиженца, в том числе Владимир Путин, и 12 представителей партий.