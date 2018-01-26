Суд Киева запретил Саакашвили выходить из дома по ночам

Апелляционный суд Киева решил отправить бывшего губернатора Одесской области под домашний арест в ночное время, передает УНИАН.

«Суд постановил: ходатайство прокурора удовлетворить частично. Применить в отношении Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток — с 22 часов до 7 часов следующих суток — по адресу: г. Киев, улица Костельная», — цитирует решение суда агентство.

Прокуратура просила отправить Саакашвили под домашний арест.

Напомним, 5 декабря 2017 года полиция провела обыск в квартире политика и попыталась его задержать, однако активисты заблокировали машину СБУи освободили Саакашвили. Сразу после этого политик призвал людей выйти на Майдан, а власти Украины объявили его в розыск.

На следующий день СБУ также попыталась задержать политика в палаточном городке у Верховной Рады. Однако его сторонники снова оказали сопротивление. Полиции удалось задержать Саакашвили только с третьей попытки — 8 декабря.

Ему инкриминируется часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности).