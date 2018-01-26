США внесли еще 12 российских компаний в санкционный список

США расширили санкционный список, туда попали 12 организаций, связанных с «Сургутнефтегазом», «Силовые машины», а также заместитель министра энергетики Андрей Черезов, сообщается на сайте Управления по контролю над иностранными активами США.

Кроме того, под новые санкции попали директор департамента российского Минэнерго Евгений Грабчака и глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка и его компания.

В Вашингтоне отметили, что расширение санкций связано с конфликтом на юго-востоке Украины. В списки оказались компании и дочерные структуры, которые, по мнению США, связаны с эскалацией напряженности в регионе.

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон привержен выявлять тех, кто «подрывает минские соглашения», а санкции введены в том числе против тех, кто ответсвенен за поставку турбин в Крым.

Ранее глава американского Минфина рассказал, что Вашингтон в рамках закона о санкциях скоро обнародуют список приближенных к президенту Владимиру Путину бизнесменов.

Напомним, в декабре прошлого года Министерство торговли США включило в свой санкционный список две российские оборонные компании — АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор» и АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады».

В ведомстве тогда посчитали, что деятельность этих компаний «противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики» США.

Тогда же в декабре Минфин США внес в санкционный «список Магнитского» пятерых граждан России, включая главу Чечни Рамзана Кадырова.

Чуть позже в санкционный список США попал сын генерального прокурора России Артем Чайка. В Вашингтоне пояснили, что Чайка воспользовался служебным положением отца, чтобы получить государственное имущество и контракты.