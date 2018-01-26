ОКР отказался открывать «Русский дом» на Олимпиаде в Пхенчхане

Олимпийский комитет России (ОКР) не будет организовывать «Русский дом» во время Олимпиады в Пхенчхане, так как не видит в нем смысла, приводит РИА Новости слова главы ОКР Александра Жукова.

«Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать. А так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит», — пояснил Жуков.

Однако он отметил, что «Русский дом» может организовать какая-то другая организация.

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Напомним, в «Русском доме» на Олимпийских играх проходят встречи болельщиков со спортсменами сборной. В нем также есть возможность у иностранцев ближе познакомиться с Россией. Первый «Русский дом» был организован в 1994 году.