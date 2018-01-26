В ОНК заявили о пытках в лесу арестованного по делу о терроризме левого активиста

Левого активиста Виктора Филинкова, которого накануне арестовали по делу о терроризме, пытали электрошокерами в лесу, заявила «Новой газете» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга Яна Теплицкая.

По словам Теплицкой, мужчина должен был сесть на самолет в Пулково 23 января, однако в тот день он не вышел на связь, после чего его жена обратилась в полицию. О местонахождении Филинкова стало известно только 25 января из сообщения о его аресте.

«После этого мы (члены ОНК — прим.ред.) навестили его в изоляторе. Там Филинков рассказал, что после освидетельствования в больнице его увезли в лес. Где заставили дать признательные показания и пароли», — сказала Теплицкая.

Член ОНК отметила, что следы побоев видны до сих пор, а мужчине больно сидеть. На момент разговора Теплицкой с Филинковым врачи освидетельствование каких-либо ушибов или царапин не проводили.

Напомним, суд в Санкт-Петербурге арестовал левого активиста и антифашиста Виктора Филинкова по подозрению в участии в террористическом сообществе (ч.2 ст.205.4 УК РФ).

По версии следствия, Филинков и неустановленные лица, разделяя анархистскую идеологию, «приняли участие в подразделении террористического сообщества в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма»

Объединенная пресс-служба судов Петербурга уточнила, что Филинков признал имеющиеся в отношении него подозрения.