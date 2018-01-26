МВД России аннулировало паспорта заключивших брак мужчин

МВД внесло в федеральную базу данных недействительных паспортов удостоверение личности Евгения Войцеховского и Павла Стоцко, которые заключили брак в Копенгагене. Об этом сообщается на сайте МВД.

«По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан Российской Федерации проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства Российской Федерации, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

О том, что двое мужчин зарегистрировали брак, они сами рассказали телеканалу «Дождь». Мужчины пояснили, что регистрация прошла в Копенгагене, а когда они вернулись в Россию подали документы в МФЦ. Из МФЦ они получили паспорта с штампами о регистрации брака между ними.

Напомним, согласно семейному кодексу, браки между гражданами России, которые заключены за границей, признаются в России действительными, если нет обстоятельств, «препятствующих заключению брака».

В документе нет запрета на регистрацию брака между двумя мужчинами, их нет в перечне препятствующих обстоятельств. Однако в статье 12 Кодекса указаны несколько условий заключения брака, в том числе, добровольное согласие мужчины и женщины, о добровольном согласии между мужчиной и мужчиной в законе речи не идет.