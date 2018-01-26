Кинотеатр «Пионер» отменил все показы фильма «Смерть Сталина»

Кинотеатр «Пионер» прекратит показывать фильм «Смерть Сталина», у которого отозвали прокатное удостоверение, с 27 января «по независящим от них причинам». Об этом говорится в сообщении на официальной странице кинотеатра в фейсбуке.

«По всем дополнительным вопросам просим вас обращаться в Министерство культуры Российской Федерации», — сообщили в кинотеатре.

В сообщении также уточняется, что деньги за билеты будут всем возвращены.

Ранее в кинотеатр «Пионер» в Москве пришли полицейские. До этого Минкульт пригрозил кинотеатрам штрафом за показ фильма «Смерть Сталина», у которого нет прокатного удостоверения.

Напомним, Показ фильма в кинотеатре стартовал 25 января — именно в этот день должна была состояться российская премьера фильма. Однако 23 января министерство культуры отозвало прокатное удостоверение. Тогда же министр культуры Владимир Мединский заявил, что ведомство направит фильм на дополнительную юридическую экспертизу.

Заявление министра прозвучало после высказываний первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, сказавшей, что «Смерть Сталина» «специально разжигает рознь внутри нашего общества», содержит признаки экстремизма и нуждается в дополнительной юридической экспертизе.

До этого в Общественном совете при Минкульте заявили, что премьеру фильма нужно перенести, так как она совпадет с празднованием 75-й годовщины окончания Сталинградской битвы.