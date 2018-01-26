В России организовали акцию в поддержку врача. Ее приговорили к двум годам тюрьмы после смерти пациента

Главные врачи московской онкологической больницы №62 Дмитрий Каннер и столичной ГКБ им. Юдина Денис Проценко объявили акцию в защиту руководителя гематологической службы столичной больницы №52 Елены Мисюриной, которую приговорили к двум годам тюрьмы, сообщает РБК.

Как пояснили организаторы акции, они запустили хештег #ЯЕленаМисюрина, который означает, что на месте Мисюриной может оказаться любой врач и попасть в тюрьму «за выполнение своих профессиональных обязанностей».

Речь идет о событии 2013 года. В частную московскую клинику, где работала Мисюрина, обратился пациент. Ему был сделан забор костного мозга, после чего мужчина ушел домой. Спустя несколько дней пациент умер в другой больнице.

Следствие настаивает, что Мисюрина случайно проткнула кровеносный сосуд пациента иглой, от этого он скончался.

По мнению следствия, врач случайно проткнула мужчине кровеносный сосуд иглой, что и стало причиной смерти. Врач отрицает свою вину, она также настаивает, что не могла проткнуть кровеносный сосуд.

После того, как этот случай попал в СМИ, врач получила общественную поддержку. Межрегиональная общественная организация «Лига защиты врачей» 25 января создала петицию в поддержку Мисюриной. На сайте change.org петицию о возвращении свободы женщине уже подписали около 30 тысяч человек.

Составители петиции настаивают, следствие не учло, что причиной смерти пациента могло стать осложнение основного заболевания.