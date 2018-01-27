Премию «Золотой орел» за лучший фильм получил «Салют-7»

Кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина «Салют-7» Клима Шипенко. Лучшей режиссерской работой назвали фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Об этом сообщает Интерфакс.

Кроме того, режиссер Александр Звягинцев получил специальный приз за серию документальных фильмов про Нюрнбергский процесс.

Лучшими актерами признаны Евгений Миронов («Время первых») и Ирина Горбачева («Аритмия»).

За женскую роль второго плана наградили Алису Фрейндлих («Карп отмороженный»), в мужской категории приз достался Владимиру Ильину («Время первых»).

За лучший сценарий награждена Анастасия Пальчикова («Большой»).

Лучшим телесериалом длительностью более 10 серий стали «Оптимисты», а неигровым фильмом — «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека» Олеси Фокиной.

Приз за вклад в российский кинематограф получил актер Александр Калягин.

«Золотой орел» — российская национальная кинопремия, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Президент академии — режиссер Владимир Наумов («Бег», «Тегеран 43»).

Решение о присуждении премии принимают по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.