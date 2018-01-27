Twitter обнаружил тысячи репостов сообщений Трампа «русскими ботами»

«Русскоязычные боты» около 470 тысяч раз репостили сообщения Дональда Трампа в твиттере в период президентской кампании — с 1 сентября по 15 ноября 2016 года. Об этом говорится в показаниях сотрудников социальной сети, предоставленных конгрессу США по делу о российском вмешательстве, пишет Bloomberg.

Такие репосты составляют около 4% от всех ретвитов, которые собрали записи Трампа в соцсети.

При этом сообщения от противника Трампа Хиллари Клинтон, которые также репостили «русские боты», собрали лишь 50 тысяч ретвитов от аккаунтов, связанных с Россией.

Кроме того, Twitter обнаружил, что от 48% до 73% ретвитов записей WikiLeaks за этот же период приходятся на связанные с Россией аккаунты. В это время кампания опубликовала электронные письма со взломанных серверов Демпартии США, отмечает издание.

Ранее Twitter передал комитету сената США по разведке список аккаунтов, которые якобы связаны с «российским вмешательством» в выборы президента США. Компания объявила о блокировке этих аккаунтов.

Речь идет об аккаунтах, связанных с петербургской «фабрика троллей». Всего за десять недель в 2016 году они опубликовали почти 176 тысяч твитов.

Впервые об «Агентстве интернет-исследований», которое также называют «фабрикой троллей», рассказала «Новая газета». Компания нанимала людей для распространения постов и комментариев в соцсетях и СМИ, формируя определенное общественное мнение. «Фабрику троллей» связывают со структурами Евгения Пригожина, известного как «повар Путина».