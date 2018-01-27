Правительство определило 10 территорий для проведения пробной переписи населения

Правительство определило 10 территорий, на которых с 1 по 31 октября будет проведена пробная перепись населения. Документ опубликован на сайте правительства России.

Ожидается, что перепись охватит около 550 тысяч граждан. Она пройдет в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики, муниципальном районе «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутском районе Камчатского края, городском округе Минусинск Красноярского края, Нижнеудинском и Катангском районах Иркутской области, Великом Новгороде, поселке городского типа Южно-Курильск муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» Сахалинской области, районе Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы и муниципального округа Княжево в Санкт-Петербурге.

«Цель проведения пробной переписи населения — отработка программно-методологических, организационных и технологических вопросов Всероссийской переписи населения 2020 года с учетом применения новых способов сбора сведений о населении в электронном виде», — указывается в справке к документу.

В правительстве считают, что результаты пробной переписи помогут оптимизировать комплекс работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения 2020 года. Подготовку и проведение пробной переписи профинансируют в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика».