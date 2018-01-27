В Тихом океане пропал паром с 50 пассажирами

Спасатели из Новой Зеландии и Фиджи начали совместные поиски пассажирского парома «Бутираои», пропавшего 18 января в территориальных водах Кирибати. На борту находилось 50 человек, сообщила газета The Guardian.

К поискам парома подключился береговой патрульный самолет P-3 Orion Военно-воздушных сил Новой Зеландии.

Пассажирский паром совершал 240-километровую поездку между островами Океании. Он отправился из порта острова Ноноути 18 января и должен был прибыть в столицу Кирибати Южная Тарава 20 января.

Старший сотрудник службы поиска и спасения Новой Зеландии Джон Эшби рассказал, что спасатели «сделают все возможное, чтобы найти паром и пассажиров». По его словам, непосредственно перед выходом из порта судно подверглось ремонту, что могло спровоцировать проблемы с навигацией во время пути.

Эшби отметил, что погода на протяжении недели в регионе была спокойной.