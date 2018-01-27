Историка Юрия Дмитриева освободили из-под стражи

Историка Юрия Дмитриева выпустили из СИЗО Петрозаводска под подписку о невыезде. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Виктор Ануфриев.

«Уже в 8 утра Юрий Алексеевич был дома. Все нормально, настроение хорошее», — сказал защитник.

Накануне старшей дочери историка Екатерине в СИЗО сообщили, что отпустят Дмитриева только в воскресенье, 28 января.

Юрий Дмитриев со старшей дочерью Катериной Клодт. Фото: Катерина Клодт

Юрия Дмитриева обвиняют в использовании несовершеннолетней приемной дочери для изготовления порнографии. Ему инкриминируют 9 фотографий, обнаруженных на его компьютере, на которых приемная дочь изображена без одежды. Дмитриев утверждает, что фотографировал девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед опекой (всего таких снимков у Дмитриева на компьютере сотни, и к остальным фотографям у следствия претензий нет). «Новая газета» публиковала объяснения Дмитриева, данные следствию и врачам.

27 декабря 2017 год суд отказал прокуратуре в продлении ареста и постановил отпустить Дмитриева под подписку о невыезде 28 января.

В 1997 году Юрий Дмитриев обнаружил Сандармох — место расстрела и захоронения более 9 тысяч человек во время Большого террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.