Из-за вспышки кишечной инфекции в хабаровской гимназии заболели 100 человек

В Хабаровске в гимназии № 3 зарегистрировано 100 случаев кишечной инфекции, среди заболевших семь взрослых работников гимназии. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что заболевание протекает в средней и легкой степени тяжести.

«Трое детей госпитализированы в инфекционное отделение, остальные получают лечение в амбулаторных условиях», — говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».