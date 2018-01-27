Россия и Япония решили возродить Совет губернаторов

Председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что Россия и Япония договорились возродить Совет губернаторов для усиления взаимодействия между странами в текущем году, передает РИА Новости.

«Мы надеемся, к маю, когда планируются контакты на высшем уровне в связи с открытием перекрестных годов России и Японии, завершить организационную часть этой работы, чтобы российско-японский Совет губернаторов запустить в полном масштабе», – сказал Косачев.

Он отметил, что аналогичный формат существовал во время СССР.

По его словам, главам «наиболее активных на японском направлении субъектов Федерации» разосланы приглашения вступить в Совет губернаторов. Курировать работу совета будет председатель СФ Валентина Матвиенко, а функции секретариата будет исполнять Консультативный совет по российско-японским межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству.

Напомним, в апреле прошлого года Москву посетила масштабная делегация во главе с Синдзо Абэ. Японские власти провели переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Курилам и позитивно оценили их результат, назвав переговоры «откровенными и содержательными». По итогам встречи стороны подписали 29 документов.