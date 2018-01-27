ФБР не нашло доказательств насильственной смерти экс-министра печати Лесина

Федеральное бюро расследований США не нашло доказательств насильственной смерти бывшего министра печати России Михаила Лесина. Об этом говорится в опубликованной части доклада о расследовании смерти экс-министра.

По данным ФБР, смерть наступила из-за несчастного случая, который произошел после употребления алкоголя. В ведомстве сообщили, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Лесин не смог удержать равновесие. Экс-министр умер из-за удара о тупой предмет.

В июле прошлого года BuzzFeed со ссылкой на двоих агентов ФБР сообщил, что Лесин был «забит до смерти» бейсбольной битой. Агенты ФБР также рассказали изданию, что перед смертью Лесин якобы собирался встретиться с сотрудниками Минюста США, расследовавшими деятельность российского телеканала RT.

Напомним, что Лесин умер в ноябре 2015 года в американском отеле. Прокуратура США тогда установила, что Лесин утром пришел в номер отеля после нескольких дней употребления алкоголя. В комнате он несколько раз упал, получил травмы головы и других частей тела, что и стало причиной смерти. Изначально сообщалось, что причиной его смерти стал сердечный приступ.

В октябре 2016 года власти США закрыли расследование дела по факту смерти бывшего министра печати России.

Михаил Лесин до 2004 года занимал пост министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. После этого он был советником президента, а также председателем правления холдинга «Газпром-медиа».