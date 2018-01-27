Умер журналист Борис Туманов

Журналист-международник Борис Туманов умер в возрасте 79 лет. Об этом в фейсбуке написал его сын Григорий Туманов.

«Сегодня ночью ушел мой отец. Его сердце остановилось дома, в кругу семьи, безболезненно и спокойно», — сообщил Григорий Туманов.

Похороны журналиста пройдут в понедельник.

Борис Туманов родился в 1938 году. Он окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, работал в журнале «Наука и жизнь», а также в международном отделе газеты «Известия». В разное время он был собственным корреспондентом во франкоязычных странах, Экваториальной и Западной Африке, Конго, Мавритании и Сенегале.

Кроме того, Борис Туманов был заместителем заведующего африканской редакции ТАСС, а с 1982 по 1992 год — замначальником управления внешних связей ТАСС. Он также был редактором международного отдела в журнале «Новое время», вел цикл программ на «Эхе Москвы» и сотрудничал с зарубежными изданиями.