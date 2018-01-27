Спасатели обнаружили два плота без людей на месте поисков судна «Восток»

Спасатели обнаружили два плота на месте поисков пропавшего в Японском море судна «Восток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на морской спасательно-координационный центр «Владивосток».

Как уточняет Интерфакс, на обоих плотах не было людей. Собеседник агенства из ООО «ДВ-флот» подтвердил, что оба плота принадлежат судну «Восток». Всего на судне, по его словам, было четыре плота.

Напомним, 24 января в 23.56 по московскому времени было получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя рыболовного морозильного сейнера «Восток» в нейтральных водах Японского моря, в 145 километрах южнее порта Владивосток.

Выйти на связь с судном так и не удалось. По последней информации, «Восток» после захода в порт Тонхе в Южной Корее отправился в район промысла без груза на борту.