Спасатели обнаружили два плота без людей на месте поисков судна «Восток»
Спасатели обнаружили два плота на месте поисков пропавшего в Японском море судна «Восток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на морской спасательно-координационный центр «Владивосток».
Как уточняет Интерфакс, на обоих плотах не было людей. Собеседник агенства из ООО «ДВ-флот» подтвердил, что оба плота принадлежат судну «Восток». Всего на судне, по его словам, было четыре плота.
Напомним, 24 января в 23.56 по московскому времени было получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя рыболовного морозильного сейнера «Восток» в нейтральных водах Японского моря, в 145 километрах южнее порта Владивосток.
Выйти на связь с судном так и не удалось. По последней информации, «Восток» после захода в порт Тонхе в Южной Корее отправился в район промысла без груза на борту.